Başbakan Yıldırım, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Trump yönetiminin teröristbaşı Gülen'i iade edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine yeni yönetimin Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için 3 somut adım atması gerektiğini ifade etti. İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın gazetecilere yaptığı açıklamalarından önemli satırlar...

Başbakan Yıldırım'ın ifade ettiği Trump yönetiminin atması gereken 3 somut adım şöyle:

* Bir, ilişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı.

* İki, PYD, YPG ile işbirliğini silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. Devlete uygun bir iş değil. ABD yıllardır NATO'da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz.

* Üç, Türk halkının ABD konusunda çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz'da derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltmek için gözle görülür adımlar bekliyoruz. PYD konusunda gök kubbede söylenecek ne kadar laf varsa söyledik. Artık 'bilemiyoruz' diyecek halleri yok.

"DANIŞMANIMI GÖNDERDİM"

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ile yakın zaman içinde temas olup olmadığıyla ilgili soruya Yıldırım, "Danışmanım İhsan Durdu'yu devir teslim töreni için davet ettiler." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Trump, Obama'dan daha mı olumlu olacak?" şeklindeki soru üzerine, "Verdiği mesajlar öyle, bekleyelim, vaziyeti görelim. Ama mesajları olumsuz değil. Tarzın değişeceğini düşünüyorum. ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bölgedeki varlığının etkisizleştiğini söylüyorlar. Bu bölgedeki gelecek politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor. Bunlar güzel şeyler." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın gazetecilere yaptığı açıklamaların öne çıkan başlıkları şöyle:

BAHÇELİ – KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

"Anayasa oylamaları nasıl gidiyor, rakamlar tatmin edici mi?" sorusu üzerine Yıldırım, birinci turdaki oy ortalamasıyla uygun ve güzel gittiğini belirtti.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Ben, aşağı yukarı Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne konuştuğunu bilemem ancak tahmin ediyorum. Devlet Bahçeli konuşacaklarını, ipucunu kamuoyuna iki gün önce duyurdu. O çerçevede konuşma olmuştur herhalde. Sınırlı yansımalar da bunu doğruluyor herhalde." dedi.

Bu görüşmenin, MHP seçmenini referandumda meydanlarda etkilemeye dönük, "üzerime düşeni yaptım ama ikna edemedim" gibi bir taktik hamleyi içerip içermediğine yönelik soru üzerine Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: Doğrusu bir taktik hamlenin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Daha demokratik hukuk devleti çerçevesinde sürdürüyor. Bu iyi bir gelişme.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK OPERASYON MU ÇEKİLİYOR?

Yıldırım, "Türkiye'ye ekonomik operasyon mu çekiliyor?" sorusu üzerine, "Bu şartları kullananlar oluyor. Türkiye bunları hak ediyor mu? Etmiyor. Maksatlı operasyon çekenler FETÖ'cüler, PKK. 'Türkiye'de güvenlik yok, hukukta sorun var, gelmeyin, gitmeyin, yatırım yapmayın, başınıza şu gelir, bu gelir.' gibi söylemlerde bulunuluyor." görüşüne yer verdi.

Merkez Bankasının konusuna hakim olduğunu, elindeki araçlarla gereken tedbirleri aldığını, almaya da devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, Türk ekonomisinin temellerinin, makroekonomik göstergelerinin sağlam, dalgalanmaların gelip geçici olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, hükümet olarak gereken tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek, "Döviz borcu olan havalimanı işletmelerinin döviz borcunu erteledik, yeniden yapılandırıyoruz. Aşırı kur farkından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik işletmelerle ilgili de tedbirler alıyoruz. İşletmelerde canlı kredilerin devam ettirilmesi, sicil affından tutun da başka araçlara kadar, sektörlerin etkilenmeyeceği tedbirler alıyoruz. Bankalar KOBİ'lere bir hat açtılar, onu genişleteceğiz. Tüm bunlar için bütçeye ilave kaynaklar aktaracağız." dedi.

"EMNİYET, YAKALANAN TERÖRİSTİ KONUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

"Reina saldırganının arkasında bir istihbarat örgütü, yabancı gizli servis var mı?" sorusuna Yıldırım, "Soruşturma devam ediyor, bunun için şu anda erken. Emniyet güçlerimiz yakalanan teröristi konuşturmaya çalışıyorlar." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Birtakım şeyler var. FETÖ'cüler bunu, El Nusra'nın yaptığını göstermeye çalışıyor. Ama ilk günden El Nusra açıklama ile bunu yalanladı. FETÖ'cülerin bu işten sıyrılma gayreti var." şeklinde yanıt verdi.

"Fethullah Gülen'in suikast ile ilgili sözleri mi, ek önlem alıyor musunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Öyle gizemli laflar ediyor. Şifreli konuşmayı seviyor." dedi.

"AVRUPA'DAKİLERİN RAHAT MI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yıldırım, referandum sürecinde terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine, bunun birinci öncelikleri olduğunu bildirdi. Asimetrik saldırılara karşı tedbirler aldıklarını ifade eden Yıldırım, bu tedbirleri daha da sıkılaştırarak alacaklarını belirtti.

"Referandum sürecinde tehdit olursa, mitingler yapılır mı?" şeklindeki soruya Yıldırım, "Tehdit her yerde var. Hiçbir ülke güvenli değil. Avrupa'dakilerin rahat mı olduğunu düşünüyorsunuz?" karşılığını verdi.