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Yanlarına kalmayacak

Yanlarına kalmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki operasyon sonrası bir açıklama yaptı: "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür. Bu konuda gayreti ve emeği olan İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum."
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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