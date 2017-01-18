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  1. Dostlarımız ‘Açın’ diyor
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Twitter’dan tebrik...

Twitter’dan tebrik...
Terörist yakalandı. Bakanlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk polisini twitter adreslerinden tebrik etti. İşte o mesajlardan bazıları:
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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