Twitter’dan tebrik...

Terörist yakalandı. Bakanlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk polisini twitter adreslerinden tebrik etti. İşte o mesajlardan bazıları:

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum.