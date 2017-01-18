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ile 'dan 'a ortak operasyon

ve , El- Bab'da 'a ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini vurdu.

Türkiye ile Rusyadan DEAŞa ortak operasyon

Genelkurmay Başkanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Suriye'de hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiği duyurdu.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus basınına yaptığı açıklamada, ve Rusya'ya ait uçakların Suriye'de ilk kez ortak hava harekatı düzenleyerek El Bab bölgesindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu söyledi.

Rudskoy, operasyona Rusya'dan Su-24, Su-25 ve Su-35 tipi uçakların, Türkiye'den ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığını belirtti.

Operasyonda DEAŞ'a ait 36 hedefin vurulduğunu aktaran Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 17:10
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ataksuper ataksuper

bu avrupalılar az kaldı icirlikten kaldırdıkları uçaklarla bizi yok edeceklerdi kısa zamanda incirlikten bunları atıp ilişkilerimizi gözden geçirmrliyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 00:07
Ramba Samba Ramba Samba

Süperman Putin ve celik bilek One minuteman Komsu komsunun külüne muhtacdir .Omuz omuza Sirt Sirta verip TERÖRIST illumiNATO Köpeklerini, WarPigs Domuzlarini Cehenneme postalamaya devam

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 20:50
vatansever vatansever

Allah' ım tez vakitte barış gelsin şu Suriye' ye ki amerika ve yardakçı batılı köpekler avuçlarını yalasınlar. Allah tez vakitte belalarını versin inşallah. Amin...

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evet2
hayır0
cevapla 18.01.2017 17:52
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