Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Suriye'de DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiği duyurdu.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'ya ait uçakların Suriye'de ilk kez ortak hava harekatı düzenleyerek El Bab bölgesindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu söyledi.

Rudskoy, operasyona Rusya'dan Su-24, Su-25 ve Su-35 tipi uçakların, Türkiye'den ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığını belirtti.

Operasyonda DEAŞ'a ait 36 hedefin vurulduğunu aktaran Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti.