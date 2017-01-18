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'da dev temizliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında 243 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSKda FETÖcü köstebeklere dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı kuvvetleri nde Fetullahçı terör örgütüünün kriptolu haberleşme kanalı kullanıcısı oldukları belirtilen personele yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında çeşitli yürütmelerledeki 243 silahlı kuvvetler personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki beş ayrı Şube müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların adreslerinde gözaltı kararı uygulandı. Mahkemeden alınan karar gereği adreslerde arama yapıldı. Şüphelilerden 8'inin Albay, 3'nün Yarbay rütbesinde oldukları bildirildi.

Bylock kullanan personele ilişkin listeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği öğrenildi.

Bylock kullanıcısı personeline ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 330 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 08:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

süper bu sinsi...yahudi hainlerini biran önce temizlemek gerek,,,,iste ABD Bati böyle istedigi rejimi Milletin basina musallat ediyor...iste MISIR darb eoldu yüzlerce insan öldü AB ülkleri medyalarinda tek olumsuz haber yok..Misir icin... hele bir düsünelim neden.!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 09:12
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