Rusların tercihi yine Türkiye

Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonların, geçtiğimiz yılın eylül ayında başladığının kaydedildiği açıklamada, "Rus turistler, Türkiye'yi özledi. Vatandaşlar erken rezervasyonla sağlanan indirimlerden de faydalanmak istiyor." değerlendirmesine yer verildi.

RUSLARIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE

Açıklamada, Rus rublesinin son dönemde değer kazanması ve Türkiye'deki otellerin önemli indirimler yapması sayesinde, Türkiye'nin erken rezervasyonda Rusların ilk tatil seçeneği olduğu kaydedildi.

İKİ KAT ARTTI

Türkiye'de tatile yönelik talebin, 2015'e göre iki kat arttığının belirtildiği açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya ve Rusya'nın diğer şehirlerinin, tatil talebinin diğer yüzde 50'sini oluşturduğu ifade edildi.

Ruslar için Türkiye'deki en gözde tatil destinasyonlarının yine Alanya, Side ve Kemer olduğu belirtilirken, bu bölgelerdeki bazı otellerde indirimlerin yüzde 50'ye kadar yükseldiğine işaret edildi.