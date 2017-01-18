Medya imamı yakalandı

Teröristbaşı Gülen'in bir adamı daha yakayı ele verdi. FETÖ'nün medya imamı olduğu belirtilen Ünal Tanık, Yalova'nın Altınova İlçesi'ne bağlı Subaşı Beldesi'nde yakalandı. Örgütün yayın organlarından Rotahaber internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Tanık, sorgulanmaküzere İstanbul'a gönderildi.Tanık, Tercüman, Meydan veTürkiye gazetelerinde çalıştı. Ünal Tanık, 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde, örgütün en önemli yayın organlarından Zaman Gazetesi'ni dahi geçen, örgüt yanlısı haberler yayınladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.