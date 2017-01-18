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Medya imamı yakalandı

Medya imamı yakalandı
Teröristbaşı Gülen'in bir adamı daha yakayı ele verdi. 'nün medya imamı olduğu belirtilen , Yalova'nın Altınova İlçesi'ne bağlı Subaşı Beldesi'nde yakalandı. Örgütün yayın organlarından Rotahaber internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Tanık, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Tanık, Tercüman, Meydan ve Türkiye gazetelerinde çalıştı. Ünal Tanık, 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde, örgütün en önemli yayın organlarından Zaman Gazetesi'ni dahi geçen, örgüt yanlısı haberler yayınladı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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