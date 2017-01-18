Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemi gündemli ikili görüşmesi bugün gerçekleşti.
BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Görüşmeye ilişkin ilk bilgiler kulislere sızmaya başladı. Buna göre MHP Lideri Devlet Bahçeli Türkiye'nin ne denli saldırı altında olduğunu anlattığı Kılıçdaroğlu'nu tavır ve tutumundan dolayı eleştirdi.
KILIÇDAROĞLU SOLUĞU TWİTTER'DA ALDI
Görüşme sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'yi ima ederek yakışıksız ifadeler içeren tweetler attı.
kalan karakter 1000
Kılıçdaroğlu İngiltere-ABD'nin eline tutuşturduğu tezleri anlatıp gitmiştir. Bahçeli de Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. Kılıçdaroğlu avucunu yalayıp düşünmeye başlamıştır; muhtemelen de sırtını PKK-PYD-YPG'ye yaslayan Figen'i, Kapitalist İngilterenin sosyalist-komunist beslemesi Selahattin Demirtaş'ı, Alman beslemesi Can Dündar'ı düşünmeye başlamıştır; düşündükçe de içlenmiştir, "Hey gidi günler, bir zamanlar biz İngiltere-ABD-Almanya ve NATO ile..." diyerek gamlanmış,göz yaşı dökmüştür yorgan altında.
BALIK hafizali, GeziZEKALI Kasetdaroglu Büyük Güclü Yeni Türkiyeyi Önliyemiyor, Köstek, Takoz olamiyor Anayasa referendumundan sonra CHPKK ile birlikte arkadaslari HDPKK HENDEK Lagim cukurlarina gömüleceklerini TASFIYE olacaklarini anladi
ANCA GİDERSİN YÜRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.