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Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları

ile CHP Genel Başkanı 'nun bugün yaptığı görüşmeye ilişkin ilk ayrıntı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemi gündemli ikili görüşmesi bugün gerçekleşti.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Görüşmeye ilişkin ilk bilgiler kulislere sızmaya başladı. Buna göre MHP Lideri Devlet Bahçeli Türkiye'nin ne denli saldırı altında olduğunu anlattığı Kılıçdaroğlu'nu tavır ve tutumundan dolayı eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU SOLUĞU TWİTTER'DA ALDI
Görüşme sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'yi ima ederek yakışıksız ifadeler içeren tweetler attı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 18:53
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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theworldisbiggerthanfive theworldisbiggerthanfive

Kılıçdaroğlu İngiltere-ABD'nin eline tutuşturduğu tezleri anlatıp gitmiştir. Bahçeli de Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. Kılıçdaroğlu avucunu yalayıp düşünmeye başlamıştır; muhtemelen de sırtını PKK-PYD-YPG'ye yaslayan Figen'i, Kapitalist İngilterenin sosyalist-komunist beslemesi Selahattin Demirtaş'ı, Alman beslemesi Can Dündar'ı düşünmeye başlamıştır; düşündükçe de içlenmiştir, "Hey gidi günler, bir zamanlar biz İngiltere-ABD-Almanya ve NATO ile..." diyerek gamlanmış,göz yaşı dökmüştür yorgan altında.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 20:56
izlenimler izlenimler

BALIK hafizali, GeziZEKALI Kasetdaroglu Büyük Güclü Yeni Türkiyeyi Önliyemiyor, Köstek, Takoz olamiyor Anayasa referendumundan sonra CHPKK ile birlikte arkadaslari HDPKK HENDEK Lagim cukurlarina gömüleceklerini TASFIYE olacaklarini anladi

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır3
cevapla 18.01.2017 20:35
ismail ismail

ANCA GİDERSİN YÜRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır2
cevapla 18.01.2017 19:28
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