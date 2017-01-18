Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemi gündemli ikili görüşmesi bugün gerçekleşti.



BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Görüşmeye ilişkin ilk bilgiler kulislere sızmaya başladı. Buna göre MHP Lideri Devlet Bahçeli Türkiye'nin ne denli saldırı altında olduğunu anlattığı Kılıçdaroğlu'nu tavır ve tutumundan dolayı eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU SOLUĞU TWİTTER'DA ALDI

Görüşme sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'yi ima ederek yakışıksız ifadeler içeren tweetler attı.