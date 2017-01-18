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Hücreler deşifre edildi

Hücreler deşifre edildi
İstanbul polisi, yılbaşı gecesi gerçekleşen katliam saldırısının ardından terör örgütü 'a yönelik geniş çaplı başlattı. Operasyonlarda örgütün Özbek hücresinin yanı sıra eylem hazırlığı içerisinde bulunan birçok yapı da deşifre edilip ortaya çıkartıldı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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