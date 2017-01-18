Yol Durumu
  1. Terörist yatağı
  2. Yine muavin rezaleti!

Elinize sağlık!

ve ekibi büyük bir başarıya imza attı. Tam 7 bin 200 saat boyunca kamera görüntüleri tarandı. 2 bin polis görev yaptı. canisi köşeye sıkıştı. Çalışkan’ın talimatı doğrultusunda ekipler düğmeye bastı. “Planlı Etkin Etkisiz Hale Getirme” uyla teröristi sağ olarak yakaladı!

Elinize sağlık!
Henüz yeni yılın ilk dakikalarıydı... İstanbul, 2017'yi coşkuyla karşılamıştı. Ancak Boğaz'daki adlı gece kulübü silah sesleriyle yankılandı. Kulübü basan bir cani 39 kişiyi katledip sırra kadem bastı. Bu saldırıdan sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi düğmeye bastı. 7 bin 200 saat boyunca tüm kamera görüntüleri tarandı. Özel ekipte, 2 bin polisimiz görev aldı. 152 adrese yapıldı. 50 kişi gözaltına alındı. İşte tam 16 gün kaçan cani İstanbul polisinin bu inanılmaz çalışması sonucu İstanbul 'ta yakalandı. Film gibi bu kovalamacının ardında ise büyük bir başarı vardı. Buna göre polis, saldırıdan sonra teröriste Beşiktaş, Zeytinburnu, Bakırköy ve Başakşehir'de 4 kez çok yaklaştı. Terörist Zeytinburnu'nda saklandığı evde montunu ve sigarasını bıraktı. TEM ekipleri evi dakika farkıyla bastı. Ancak hain saniyelerle kaçmıştı. Katil ardından Bakırköy'de geçen hafta trafik uygulamasına takıldı. Beraberindeki otomobili kullanan kişiyle birlikte kaçtı. Polis, operasyondan 3 gün önce teröristin Esenyurt'ta saklandığı adresi belirledi ve kuşattı. İstihbarat hemen yan daireyi kiraladı. Siber ekipler, dinlemelere başladı. Ve önceki gece düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, operasyon öncesi 22.00'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleriyle toplantı yaptı. Polise, saldırının arka planının aydınlatılması için "Terörist ne olursa olsun mutlaka sağ alınacak" talimatını verdi.

YÜZÜNDEKİ 'BEN' ELE VERDİ
Özel ekip oluşturuldu. Ekip bir saat sonra Esenyurt'taki adrese gitti. Söz konusu adres Özyurtlar adlı inşaat şirketi tarafından yapılan Nşehir adlı siteydi. Ekipler, teröristin 5'inci kattan atlamaması için söz konusu noktaya vinçle çıktı. Katilin çocuğunun içeride olmadığından emin olan operasyon timi, saat 23.15'i gösterdiğinde harekete geçti. Tim kapıyı kırarak 23.40'ta eve girdi. Yatakta yakalanan terörist, kapıyı kırıp eve giren polise direnmeye çalıştı. İlk tepkisinde "Aradığınız şahıs ben değilim" dedi. Ancak yüzündeki ben ve yara izleri onu ele verdi. Terörist yatağından birkaç metre uzaktaki silahına davrandı. Ancak polis buna izin vermedi, teröristi yakalayıp yere yatırdı ve etkisiz hale getirdi. Terörist operasyon kapsamında toplam 20 dakikada tek el kurşun atılmadan yakalandı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube'de "Yusuf Hoca" kod adlı İlyas Momoşaripov'la aynı nezarethaneye kondu. Momoşaripov, teröristi saldırıya yönlendirmiş, saldırıyı planlamış ve silah temin etmişti.



TAM 4 DİL BİLİYOR
İstanbul Valisi Vasip Şahin, teröristin yakalanmasından sonra gazetecilerin karşısına geçti. DEAŞ'lı teröristle ilgili bilgileri verdi. İşte katilin profili:
Failin adı . Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl eğitim almış. 4 dil biliyor. Ülkemize 2016 yılında Ocak ayında İran üzerinden illegal yollardan geldiği tahmin ediliyor. Cani, suçunu kabul etti. Parmak izi uyuştu. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları, biri havalı 2 tabanca ve şarjör, iki drone, sim kartlar ve pek çok materyal ele geçirildi. Vali Şahin şunları söyledi: "DEAŞ'ın kullandığı teröriste yardım eden birileri var. Sorgulama neticesinde bunlar çok daha rahat ortaya çıkacaktır. Saldırganın nerede, nasıl kullanıldığına yönelik incelemeler devam ediyor. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz, yasada da öyledir, mecbur kalmadıkça, gerekmedikçe silah kullanılmaz. Karşı taraf da silah kullanmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya gerek kalmamıştır. Teröristin kızı annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi."



ÇOCUK EVDE YOKTU
Teröristin yakalandığında yanında 4 yaşındaki oğlunun da olduğu iddia edilmişti. Vali Şahin, "Oğlu yanında mıydı?" sorusu üzerine çocuğun operasyon sırasında evde olmadığını açıkladı. Şahin, "Kız çocuğu annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama yanında değildi" dedi.


ABİSİ DE KATILDI
Operasyona, Reina baskınında şehit olan polis Burak Yıldız'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat Yıldız da katıldı.



5. KATTAKİ TERÖR YUVASI
Esenyurt'ta bulunan hücre evi, Özyurtlar İnşaat'a ait Nşehir Sitesi'nde yer alıyor. Ancak modern binaların güvenlik kamerası bulunmuyor.


FERİT ZENGİN
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yşl yşl

teşki millet olarak terör mücadele eden suçluları yakalayan polisimize destek olsak canını hiçe sayarak yakaladıkları tüm teröristler icin polisimizi suçlamasak onlara sahip cıksak elinize sağlık dese

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 02:01
yşl yşl

istanbul emniyet müdürümüzü ve mesayi arkadaşlarını yaptıkları başarılı çalışmalar dolayisiyla kutluyoruz inşallah başarıları daim olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 01:46
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