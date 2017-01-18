Dostlarımız ‘Açın’ diyor

İstanbul'da yılbaşı gecesi terör saldırısına uğrayan gece kulübü Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, ilginç açıklamalar yaptı. "Saldırı öncesinde bir çalışanım kulüp üzerinde drone ile çekim yapıldığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdik. Güvenlik önlemi alındı" dedi. Bu arada Koçarslan, Reina'nın teröre inat yeniden açılması yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını belirtti. Koçarslan, "Çok ünlü yabancılar, 'Mekanı açın tekrar, ilk gün orada olacağız. Sizi ve Türkiye'yi asla yanlız bırakmayacağız' diyor. Bu tavır, duruş insanlığın teröre yenilmediğinin, yenilmeyeceğinin duruşu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.