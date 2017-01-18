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Dostlarımız ‘Açın’ diyor

Dostlarımız ‘Açın’ diyor
İstanbul'da yılbaşı gecesi terör saldırısına uğrayan gece kulübü 'nın sahibi , ilginç açıklamalar yaptı. "Saldırı öncesinde bir çalışanım kulüp üzerinde drone ile çekim yapıldığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdik. Güvenlik önlemi alındı" dedi. Bu arada Koçarslan, Reina'nın teröre inat yeniden açılması yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını belirtti. Koçarslan, "Çok ünlü yabancılar, 'Mekanı açın tekrar, ilk gün orada olacağız. Sizi ve Türkiye'yi asla yanlız bırakmayacağız' diyor. Bu tavır, duruş insanlığın teröre yenilmediğinin, yenilmeyeceğinin duruşu" dedi.


Erhan ÖZTÜRK
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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