Doğum gününde toprağa verildi

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru MahmutAva, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin polis şapkasını takan 3 aylık hamile Gülseren Ava ile şehidin annesi Fadime Ava güçlükle sakinleştirildi. Kışla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilen şehit polisin doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit polis Miraç Kadir Özcan ise Trabzon'un Maçka İlçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehitlerden 32 yaşındaki Ali Sevim'in cenazesi de Eskişehir'de toprağa verildi.
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