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Arkasındaki güçler...

Arkasındaki güçler...
Başbakan Binali Yıldırım, Reina'yı kana bulayan teröristin yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şunları söyledi: "Alçak terörist İstanbul polisinin operasyonuyla ele geçirildi. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler, ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır."
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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