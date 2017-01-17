Polise tebrik yağıyor

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un Esenyurt'ta dün gece yakalandığı bildirildi.Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.Teröristin yakalanmasının ardından bakanlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk Polisi'ni tebrik etti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş : Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : İstanbul Reina'daki terör saldırısını yapan teröristi yakalayan İçişleri Bakanımıza ve kolluk güçlerimize tebrik/teşekkürlerimi iletiyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza Milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık : Istanbul'da 39 masum cana kıyan azılı teröristi yakalayan #EmniyetTeşkilatınıKutluyorum Bakanımız #süleymansoylu ve ekibini tebrik ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç : Devletimiz, Şehit Polisimiz ve diğer masum insanlarımıza yapılanı yanlarına bırakmadı bırakmayacak ! İstanbul'daki teröristin yakalanmasında emeği geçen başta Sayın @suleymansoylu olmak üzere tüm Polis Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu : Alçak Katili yakalayan Emniyet ve istihbarat mensuplarımızı Candan tebrik ederim.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda Ebu Muhammed El Horasani kod isimli terörist ve Kırgızistan uyruklu bir erkek ile Senegal uyruuklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) adlı 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollünden geçirilen Reina saldırganında aralarında bulunduğu 5 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.