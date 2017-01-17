Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ve 4 kişi gözaltına alındı.
PROFESYONEL TERÖRİST ÇIKTI
Teröriste ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, şu bilgileri verdi:
"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. "
FETÖ'CÜLER TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ!
Bütün bu çarpıcı bilgilere rağmen saldırıda hayatını kaybeden 39 masum vatandaşa üzülmeyenler teröristin gözaltına alınma şekline üzüldü. Başta Levent Gültekin ve FETÖ'cü İlhan Tanır gibi kişiler polisi tebrik edeceğine kınadı.
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Ne yapacaktık bu kanıbozukları çiçeklerle güllerlemi teslim alacaktık.Polisimiz az bile yapmış.39 kişiyi katleden bu kansızın alacağı ceza idam olmalı.
size ne demeli ölenlerin ailelerinin yüzüne söyleyin bu söylediginizi yada başınıza gelince de bu insanlıgınızı dünyaya haykırın onların da insanca muamele görmesi diye ayrıca onlar insan iskeletine girmiş ...................................... işte onlardan o canı simi verdiniz karar verip alıyorsunuz bunun hesabını ödeyemeyeceksiniz cocuklarınız hayatı boyunca bu leke ile yaşayacaklar zebaniler dostunuz olsun.
Şerefsizlik ve adilikte SON NOKTA...
satılmışlar 39 kişi ölmüş sakat kalmış masuminsanlara ne olacak sizin renginizbellihala fötö yanında bulunun az kaldı azzzzz
ULAN AHLAKSIZ ONUN BUNUN ÇOCUĞU YAKAYI ELE VERİNCE UFACIK BİR UFALAMADAN SONRA DÖNMÜŞSÜN LAĞIM FARESİNE DAHA BU BAŞLANGIÇ O MAHSUM ÖLEN İNSANLARIN GÜNAHI NEYDİ ONLAR BİR DEFA ÖLDÜ SEN BUNDAN SONRA HER GÜN ÖLECEKSN
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