Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ve 4 kişi gözaltına alındı.

PROFESYONEL TERÖRİST ÇIKTI

Teröriste ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, şu bilgileri verdi:

"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. "



FETÖ'CÜLER TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ!

Bütün bu çarpıcı bilgilere rağmen saldırıda hayatını kaybeden 39 masum vatandaşa üzülmeyenler teröristin gözaltına alınma şekline üzüldü. Başta Levent Gültekin ve FETÖ'cü İlhan Tanır gibi kişiler polisi tebrik edeceğine kınadı.



















