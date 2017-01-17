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operasyonu böyle gördü

İstanbul'daki gece kulübü 'yı kana bulayan terörist gece saatlerinde polisin başarılı operasyonuyla Esenyurt'taki bir sitede kıskıvrak yakalandı. Dünyanın en büyük haber organları, Reina saldırganının yakalanmasını flaş haber olarak duyurdu.

Dünya basını operasyonu böyle gördü

'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı' başlığını kullanan BBC, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini okuyucularına aktardı.

CNN, 'İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı' dedi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor' cümlesiyle haberi sundu.

'Gece kulübü saldırganı İstanbul'da yakalandı' diyen Reuters, DEAŞ'in yılbaşında gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini hatırlatıyor.

Al Jazeera English de, Türk medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın İstanbul'da yakalandığını vurguladı.

The Guardian, son dakikasında 'Türk yetkililer, İstanbul gece kulübü saldırganının gözaltına alındığını bildiriyor' ifadesine yer verdi.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 09:57
YORUMLAR 22 yorum yapıldı

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izlenimler izlenimler

Olur böyle vakalar türk polisi yakalar yurt disindaki terör olaylarinda yakalananlar konusmasin CIA Mossadi BND yi ele vermesin diye infaz edildi susturuldu . Türk polisi konusturmak icin Enseledi Aradaki Farki görüp, terörü destekliyenleri anliyormusunuz

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2017 12:38
karahan karahan

ben şahsen, CHP'nin özelliklede ''Yalandaroğlu''nun bu teröristi savunmasını bekliyorum.

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evet3
hayır0
cevapla 17.01.2017 12:27
ŞEREF ŞEREF

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM ALLAH CC LÜ SİZLERİ MUHAFAZA ETSİN İNŞALLAH

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evet9
hayır0
cevapla 17.01.2017 11:44
tevfik tevfik

gömün bu ölüm makinasını ,yaşamak ona haram olsun,,

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evet8
hayır0
cevapla 17.01.2017 11:41
bahattin bahattin

canım ciğerim polisim sizleri çok seviyoruz

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evet12
hayır0
cevapla 17.01.2017 11:23
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