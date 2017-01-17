Dünya basını operasyonu böyle gördü

'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı' başlığını kullanan BBC, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini okuyucularına aktardı.
CNN, 'İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı' dedi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor' cümlesiyle haberi sundu.
'Gece kulübü saldırganı İstanbul'da yakalandı' diyen Reuters, DEAŞ'in yılbaşında gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini hatırlatıyor.
Al Jazeera English de, Türk medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın İstanbul'da yakalandığını vurguladı.
The Guardian, son dakikasında 'Türk yetkililer, İstanbul gece kulübü saldırganının gözaltına alındığını bildiriyor' ifadesine yer verdi.
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Olur böyle vakalar türk polisi yakalar yurt disindaki terör olaylarinda yakalananlar konusmasin CIA Mossadi BND yi ele vermesin diye infaz edildi susturuldu . Türk polisi konusturmak icin Enseledi Aradaki Farki görüp, terörü destekliyenleri anliyormusunuz
ben şahsen, CHP'nin özelliklede ''Yalandaroğlu''nun bu teröristi savunmasını bekliyorum.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM ALLAH CC LÜ SİZLERİ MUHAFAZA ETSİN İNŞALLAH
gömün bu ölüm makinasını ,yaşamak ona haram olsun,,
canım ciğerim polisim sizleri çok seviyoruz
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