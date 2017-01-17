CHP’yi topa tuttu

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylaması öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan son hamle geldi. Kılıçdaroğlu,MHP lideri Bahçeli'den randevu talebindebulundu. Yarın Bahçeli ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun teklife "hayır" oyu kullanmalarıiçin çağrıda bulunacağı öğrenildi. Dün akşam ise Bahçeli, yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. "CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yollarıtıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmekiçin olmadık yollara sapmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, "CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakıakla hayale gelmedik senaryolarla milletinkaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar" diye yazdı. Bahçeli şöyle devam etti: Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye'nin ayakbağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardanuzaklaşması için devreye girmiştir.
TANKIN ÖNÜNE YATAN MİLLET
Milli Mücadele'de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır? 15 Temmuz'datankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeciuçaklara adeta pençe atan kahraman milletemakus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır? Durumdan şikayetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır? Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır?
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