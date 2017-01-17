Yol Durumu
  1. Reina saldırganı yakalandı!

’yi topa tuttu

MHP lideri Bahçeli: ve yanında hizalanmış kaos ittifakı, akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar

CHP’yi topa tuttu
Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylaması öncesi lideri Kılıçdaroğlu'ndan son hamle geldi. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'den randevu talebinde bulundu. Yarın Bahçeli ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun teklife "hayır" oyu kullanmaları için çağrıda bulunacağı öğrenildi. Dün akşam ise Bahçeli, yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. "CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, "CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar" diye yazdı. Bahçeli şöyle devam etti: Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

TANKIN ÖNÜNE YATAN MİLLET
Milli Mücadele'de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır? 15 Temmuz'da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır? Durumdan şikayetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır? Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır?
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar