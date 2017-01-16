Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman ÇavuşSamet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, karayoluyla Yumurtalık İlçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak üzerinde şehidin mavi beresi bulunan tabuta sarıldı. Cenaze aracı camiye gidene kadar tabutun yanından ayrılmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaşı döktü. Leyla Kaya bu sırada "Yavaşgidin doyamadım. Yeter artık kalk, selviboylum nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı.
MAVİ BERESİ TABUTUNDA
Babası Bedir Kaya da tabuta sarılarak "Samet'im gitme" diye ağıt yaktı. Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyıyırtıp, "PKK'lılara dost deyip şehitlereçelenk göndermesinler. CHP zihniyeti,Kılıçdaroğlu" diyerek yere attı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konuldu. Araç hareket etmeden önce şehidin eşi Leyla Kaya, uzun süre tabuta sarıldı ve öptü. Leyla ve Burcu Kaya, camiden mezarlığa gidene kadar da araçta tabuta sarılarak yolculuk yaptı. Şehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldı.
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