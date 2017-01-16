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Yeter artık kalk

’te PKK’nın ettiği dün toprağa verildi. Leyla Kaya, şehit kocasının aracındaki tabutuna sarıldı. “Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü

Yeter artık kalk
Bitlis unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan " Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan , memleketi 'nın İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, karayoluyla Yumurtalık İlçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, aracına çıkarak üzerinde şehidin mavi beresi bulunan tabuta sarıldı. Cenaze aracı camiye gidene kadar tabutun yanından ayrılmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaşı döktü. Leyla Kaya bu sırada "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı.



MAVİ BERESİ TABUTUNDA
Babası Bedir Kaya da tabuta sarılarak "Samet'im gitme" diye ağıt yaktı. Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp, "PKK'lılara dost deyip şehitlere çelenk göndermesinler. CHP zihniyeti, Kılıçdaroğlu" diyerek yere attı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konuldu. Araç hareket etmeden önce şehidin eşi Leyla Kaya, uzun süre tabuta sarıldı ve öptü. Leyla ve Burcu Kaya, camiden mezarlığa gidene kadar da araçta tabuta sarılarak yolculuk yaptı. Şehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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