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Paşa paşa dinlediler

Paşa paşa dinlediler
Genelkurmay Başkanı , 'daki ""na katıldı. Türkiye adına Orgeneral Akar'ın katıldığı 'daki toplantıya ev sahibi Suudi Arabistan, , BAE, Ürdün, Tunus, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Fas ve Nijerya temsilcileri katıldı. Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti. Akar, ABD'yi temsil eden Ortadoğu'daki Amerikan operasyonlarını yöneten 'un Komutanı General Joseph Votel'e DEAŞ'a karşı operasyonlar konusunda görüşlerini iletti.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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