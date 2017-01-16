Paşa paşa dinlediler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'daki "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katıldı. Türkiye adına Orgeneral Akar'ın katıldığı Riyad'daki toplantıya ev sahibi Suudi Arabistan, ABD, BAE, Ürdün, Tunus, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Fas ve Nijerya temsilcileri katıldı. Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti. Akar, ABD'yi temsil eden Ortadoğu'daki Amerikan operasyonlarını yöneten CENTOM'un Komutanı General Joseph Votel'e DEAŞ'a karşıoperasyonlar konusundagörüşlerini iletti.
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