Karlov suikastı Batı’nın işi

İngiltere'nin Özbekistan Büyükelçisi olarak yıllarca görev yapan İngiliz bürokrat Craig Murray, aHaber'de yayınlanan Yaz-Boz programına önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin bir haydut devleti olduğunu söyleyen Murray, CIA'nın da MI6 ile beraber DEAŞ'ı kurduğunu iddia etti. İşte İngiliz büyükelçiden çarpıca açıklamalar:



GÜÇLÜ BİR BAŞKANLIK, DARBELERİ ÖNLER:

Demokraside tek ve mutlak doğru bir sistemin varlığı pek mümkün değil. Batı'da ve özellikle ABD'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanca bir tavır var. Erdoğan'ın başkan olmasını istemiyorlar. Ancak Türkiye'de demokratik sistem, uzun ve talihsiz bir askeri darbeler geçmişine sahip... Darbelerin olduğu zamanlar çok uzak zamanlar değil. Hal böyleyken bence Türkiye için en önemli şey, milli iradeyi hakim kılarak bir daha asla bir askeri darbenin gerçekleşmesine izin vermemek olmalıdır. Bunu da güçlü bir başkanlık otoritesiyle yapabilirsiniz.



İNGİLTERE HAYDUT BİR DEVLET:

Ben İngiliz Büyükelçisi olarak çalıştım ve bu süreçte İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi'nin kararına aykırı olan Irak işgaline meşruiyet kazandırmak için göz göre göre yalan söylediğini gözlemledim. İngiltere şu sıralar Suriye'de bir felaket için ABD ile birlikte ısrar ediyor. Zaten İngiltere genelde yaptığı her işte ABD'ye destek olan bir yapıdadır. Bunun daha birçok örneği var. Nihayetinde bence İngiltere haydut bir devlet...



DEAŞ'I CIA VE MI6 KURDU:

DEAŞ'ın Amerikan ve İngiliz istihbaratının doğrudan içerisinde dahil olduğu bir organizasyon olduğu kanaatindeyim. DEAŞ'ı destekleme amaçları Ortadoğu'da bir istikrarsızlık ortamı oluşturmak ve bu bölgede daha rahat hakimiyet kurmaktı. CIA ve MI6'nın uzun zamandır terör örgütlerini destekledikleri biliniyor, bu konuda bir şüphe yok.



KARLOV SUİKASTI BATI'NIN İŞİ:

Türkiye bölgesel bir güç haline geldi ve bu gücü hayati pozisyonlarda kullanmaya başladı. Bunun üzerine Batı, Türkiye'yi daha fazla kontrol altına almak istedi. Onlar açısından önemli olan Türkiye'nin jeopolitik, politik ve askeri gücünün kullanılmasıydı. Rus elçiyi kimin öldürdüğüne dair en ufak bir malumatım yok ancak bu açıdan bakıldığında bunu yapanın Batı'nın etkisindeki bir grup olduğunu görürsünüz.