Genç spikere otobüs çarptı

Ünlü spiker Caner Karaer'e dün öğle saatlerinde Sarıyer'de yürürken, aynı istikamette seyir halinde olan İETT otobüsü çarptı. Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Karaer otobüsün hemen arkasında olduğunu fark etmedi. Çarpmanın şiddetiyle Karaer yola savruldu. Savrulma sırasında başını yere vurdu. şOför gözaltı nda Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Karaer'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı şekilde geçtiği belirtilen Karaer'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Haber spikerine çarptığı iddia edilen otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.
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