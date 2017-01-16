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'cü Oğur yurt dışına kaçmış

'nün medya yapılanmasında yer aldığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan hareketinin lideri 'un, 15 Temmuz ihanetinden sonra G.Afrika'ya kaçtığı belirlendi.

FETÖcü Oğur yurt dışına kaçmış
'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan hareketinin kurucusu ve lideri 'un, darbe girişiminin ardından eşi Neslihan Er Oğur ile 'ya kaçtığı belirlendi. Oğur'un, FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu, darbe girişimini açıktan desteklediği, Genç Siviller'in FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine de izin vermediği tespit edildi.

FETÖ'NÜN ODTÜ İMAMI
15 Temmuz'un ardından, aralarında Turgay Oğur ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında 25 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Güvenlik birimleri, Oğur ve ve eşi Neslihan Er Oğur'un darbe girişiminin ardından birçok FETÖ'cü gibi Güney Afrika'ya kaçtığını tespit etti. Turgay Oğur'un, FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu ifade edildi. Oğur'un, 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdiği, kurucusu olduğu Genç Siviller'in ise FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine izin vermediği ortaya konuldu. Adli kaynaklar, Oğur'un, Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yaptığını, Can Erzincan Televizyonu'nda FETÖ'yü savunduğunu ve kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin yurt dışı faaliyetlerine katıldığını da belirledi. Oğur'un kayınpederi Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Ali Fuat Er de, darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Turgay Oğur'un kurduğu 'Genç Siviller' hareketi adını, Cumhuriyet'tin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan "Genç subaylar rahatsız" manşetinden almıştı.

Kaynak: Kenan Kıran/ Sabah
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 07:21
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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damla damla

idam istiyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.01.2017 17:18
armağan armağan

vatan hainleri için idam yasası çıkarılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.01.2017 17:18
Onur Onur

vatandaşlıktan çıkarın bu hainleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 16.01.2017 17:17
yunus yunus

Üniversiteleri karıştıranlar bu alçaklardı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.01.2017 16:11
osman osman

vatana ihanet eden her kim olursa olsun er ya da geç adalet önüne cıkacak buna hiç şüphemiz endişemiz yok vatan hainleri cezalarını çekecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 16.01.2017 10:23
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