DEAŞ’a rahat yok

DEAŞ ve YPG'nin temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 186 hedef Fırtına obüsü, tank, çoknamlulu roketatarlarla ateş atına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların, El Bab ve Bzagah'ta bulunan DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava harekatıyla aralarında kontrol noktasının da yer aldığı 198 hedef vuruldu. Gün içindeki harekatlar kapsamında toplam9 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada bölgedeki Türk askerlerinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden DEAŞ'a yapılanhava bombardımanına ait görüntüleryayınladığı ve "Topunuz gelin bakalım neyapabileceksiniz" mesajı yazdığı görüldü.
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