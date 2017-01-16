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’a rahat yok

DEAŞ’a rahat yok
DEAŞ ve YPG'nin temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde terör örgütü 'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 186 hedef Fırtına obüsü, tank, çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların, El Bab ve Bzagah'ta bulunan DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava harekatıyla aralarında kontrol noktasının da yer aldığı 198 hedef vuruldu. Gün içindeki harekatlar kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada bölgedeki Türk askerlerinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden DEAŞ'a yapılan hava bombardımanına ait görüntüler yayınladığı ve "Topunuz gelin bakalım ne yapabileceksiniz" mesajı yazdığı görüldü.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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