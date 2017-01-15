Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler noktasında yeni bir aşamaya geçildi. Protokol kapsamında siber güvenlik, e-devlet hizmetleri, bulut bilişim, elektronik haberleşme altyapısı ve üstyapısı ile kamu güvenliği ve acil yardım haberleşmesi için geliştirilecek yerli ve milli yazılımlarda mutabakat sağlandı. 3 yıllığına imzalanan protokolle yerli ve milli yazılım ve üretimlerde AR-GE faaliyetlerinin de desteklenmesi kararı alındı.
HAVELSAN'DAN MİLLİ YAZILIM ATAĞI
Ulaştırma Bakanlığı'nda Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) arasında imzalanan protokol ile ise siber güvenlikte yeni bir dönemin kapısını aralayacak işbirliğine imza atıldı.
Protokol kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber güvenlik konusunda ihtiyaç duyulacak çözümler üretilmesi ve ürünler geliştirilmesi kararlaştırılırken, geliştirilen ürünleri ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın ücretsiz kullanması sağlanacak. Siber güvenliğe ilişkin yerli ve milli tasarım alanlarında AR-GE çalışmaları da yapılacak.
Bu kapsamda HAVELSAN yerli yazılım da geliştirecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kritik kamu kurumlarının güvenliğini sağlayacak olan yazılımların içerisinde güvenlik duvarı (Firewall) sistemi yer alacağı gibi siber istihbarat yazılımı da hazırlanacak. SİEM adlı yazılım ile saldırı olmadan siber saldırının istihbaratı alınacak.
FETÖ'CÜLERE DCP ÖNLEMİ
Kurumlardaki veri kaçağı ise DCP adı verilen yazılım ile tespit edilecek. Bu yazılım kurumların içerisinde gizlenmiş FETÖ'cülerin bilgi sızdırmasını da önleyecek. Herhangi bir sızmada sistem alarm vererek, yetkililere ihbarda bulunacak.
"Bal küpü" adı verilen yazılımla ise sistemlere yem koyulacak ve sistemde açık varmış gibi gösterilerek buraya saldırı yapılabileceğine yönelik korsan hackerlar yemlenerek tuzağa düşürülecek ve avlanacak.
Bu siber güvenlik yazılımlarının tamamı milli ve yerli olacak.
SABAH
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