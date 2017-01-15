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DEAŞ toplantısında dikkat çeken kare!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Riyad’da DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı’na katıldı.

DEAŞ toplantısında dikkat çeken kare!

'da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı bir toplantı düzenlendi.

AKAR DA TOPLANTIDA YER ALDI
nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer aldı.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜ BİR KEZ DAHA İLETİLDİ
Toplantı kapsamında DEAŞ'a karşı ortak mücadele yolları görüşülürken, Türkiye'nin konu hakkındaki düşünceleri bir kez daha taraflara iletildi.

Çekilen fotoğrafta toplantıya katılanların Hulusi Akar karşında ellerini bağlaması ise dikkat çekti.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 19:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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selcuk selcuk

daha durun el pence dıvan duracaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 15.01.2017 21:21
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