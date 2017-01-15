DEAŞ toplantısında dikkat çeken kare!

Suudi Arabistan'da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı bir toplantı düzenlendi.

AKAR DA TOPLANTIDA YER ALDI

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer aldı.



TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜ BİR KEZ DAHA İLETİLDİ

Toplantı kapsamında DEAŞ'a karşı ortak mücadele yolları görüşülürken, Türkiye'nin konu hakkındaki düşünceleri bir kez daha taraflara iletildi.

Çekilen fotoğrafta toplantıya katılanların Hulusi Akar karşında ellerini bağlaması ise dikkat çekti.