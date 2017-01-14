Yol Durumu
  1. Geri planda görev alacaklar
  2. Olimpi'yat'

Ünlü dönerci gözaltında

Ünlü dönerci gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında düğmeye bastı. Savcılığın talebi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'Hosta Döner' zincirine yönelik operasyon yapıldı. gözaltına alındı. Ankara'da ikamet ettiği evi didik didik arandı. Bu arada işadamı Verdal Hosta, 'ye yardım yataklık etmek ve mali gelir sağlamakla, suçlanıyor.
Etiketler: , ,
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar