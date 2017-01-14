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Teröristbaşına FBI koruması!

Teröristbaşına FBI koruması!
Kemalettin Özdemir bir dönem FETÖ'nün emniyet imamlığını yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'FETÖ Çatı Davası'nda ise akıllara durgunluk veren şeyler anlattı. Özdemir, ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Gülen'i koruma altına aldığını yazdı. Hatta 2010 yılından sonra bir FBI ajanının Gülen'e zarar verecek isimleri araştırıp fişlediğini açıkladı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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