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Şeytanın avukatları

Şeytanın avukatları
FETÖ yargıda da yapılandı. Giresun Barosu'na bağlı avukatlar ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Bu arada Nergiz Özdemir'in kendi gibi avukat olan eşi Serkan Özdemir de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha evvel tutuklanmıştı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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