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, cezaevindekileri motive etmede sınır tanımadı. “Hz. Hatice annemiz cezaevi aracında elimi hiç bırakmadı” şeklinde küstah bir yalan hazırladı. Gülen’in cin ve papazlara bile imam tayin ettiği ortaya çıktı.

Papaz imamı!
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması yapıldı. 8 talebe imamı geçen hafta tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan A.B.'nin telefonu araştırıldı. Telefondan Skype görünümlü ikona sahip Eagle uygulaması çıktı. Örgüt içi yazışmaların yapıldığı 'da, 6-8 Aralık 2016 tarihinde yazılan mesajlar vardı. Bu mesajlarda FETÖ'nün, cezaevindeki örgüt üyelerini motive etmek için akıl almaz yollara başvurduğu tespit edildi. A.B.'nin cezaevinde olan karısının görüşme sırasında anlattığı olayı 8 Aralık'ta Eagle üzerinden diğer mahkumlara gönderdiği saptandı. A.B., "Hz. Hatice annemiz cezaevi aracında elimi hiç bırakmadı" şeklindeki o küstah mesajı cezaevlerindeki örgüt üyelerine yolladı.

PENSİLVANYA'DA AĞIRLAMIŞ...
Teröristbaşı Gülen'in "Derlemeler" adı altında yaptığı ve örgüt üyelerine Eagle üzerinden gönderilen açıklamada ise akıl almaz mesajlar vardı. A.B. ifadesinde, teröristbaşı Fetullah Gülen'in cinlere ve papazlara da imam atadığını anlattı. Talebe imamı A.B., FETÖ'nün "cin imamı" ile bir sohbet esnasında tanıştığını açıkladı. A.B., Pensilvanya'ya giden bu imama "cin imamlığının" bizzat Gülen tarafından verildiğini söyledi.

Ali ALTUNDAŞ
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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