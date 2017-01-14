Papaz imamı!

FETÖ, cezaevindekileri motive etmede sınır tanımadı. “Hz. Hatice annemiz cezaevi aracında elimi hiç bırakmadı” şeklinde küstah bir yalan hazırladı. Gülen’in cin ve papazlara bile imam tayin ettiği ortaya çıktı.
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması yapıldı. 8 talebe imamı geçen hafta tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan A.B.'nintelefonu araştırıldı. Telefondan Skypegörünümlü ikona sahip Eagle uygulaması çıktı. Örgüt içi yazışmaların yapıldığı Eagle'da, 6-8 Aralık 2016 tarihinde yazılan mesajlar vardı. Bu mesajlardaFETÖ'nün, cezaevindeki örgüt üyelerini motiveetmek için akıl almaz yollara başvurduğutespit edildi. A.B.'nin cezaevinde olan karısının görüşme sırasında anlattığı olayı 8 Aralık'ta Eagle üzerinden diğer mahkumlara gönderdiği saptandı. A.B., "Hz. Hatice annemiz cezaevi aracındaelimi hiç bırakmadı" şeklindeki o küstah mesajı cezaevlerindeki örgüt üyelerine yolladı.
PENSİLVANYA'DA AĞIRLAMIŞ...
Teröristbaşı Gülen'in "Derlemeler" adı altında yaptığı ve örgüt üyelerine Eagle üzerinden gönderilen açıklamada ise akıl almaz mesajlar vardı. A.B.ifadesinde, teröristbaşı Fetullah Gülen'in cinlereve papazlara da imam atadığını anlattı. Talebeimamı A.B., FETÖ'nün "cin imamı" ile bir sohbet esnasında tanıştığını açıkladı. A.B., Pensilvanya'ya giden bu imama "cin imamlığının" bizzat Gülen tarafından verildiğini söyledi.
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