Olimpi'yat'

GİZEMLİ SİVİL YUNANİSTAN'DA...
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel ile kameraman Taha Yazar, Atina'ya ulaştı. YAZ-BOZ ekibi olarak darbeci 8 askerle ilgili önemli bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre 8 cuntacı için Atina Olimpiyat Köyü ayarlandı! 2004 yılındaki Olimpiyatlar için yapılan köy, koca bir alanda bulunmaktaydı. 15 bin kişilik bu köyün içinde bir de nezarethane vardı! YAZ-BOZ ekibinin görüntülediği o nezarethane otelden farksızdı. 8 terörist için 2'şer kişilik 4 ayrı oda hazırlandı. Otel odasından farksız olan nezarethanelerde 24 saat sıcak su vardı. Ayrıca hainlere 3 öğün yemek verildiği ortaya çıktı. FETÖ'cü askerlerin birbirleriyle görüşmeleri için izni vardı. Tüm bu görüntüler Komşu'nun FETÖ cuntasına gösterdiği ilgiyi de kanıtladı. Öte yandan YAZ-BOZ ekibi darbecilerle ilgili önemli bilgilere ulaştı. Darbeciler helikopterle Dedeağaç'a kaçarken yanlarında bir sivil de vardı. Yunanlılar'ın bu sivili de sakladığı ortaya çıktı.
Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, darbecilerin kaldığı Olimpiyat Köyü'ndeki "nezarethane"yi görüntüledi. Klimalı odalar, hainlere tahsis edilmişti.
Kameraman Taha Hazar, teröristlerin saldırısına uğradı.
EKİBİMİZE SALDIRDILAR
Yunanistan sadece FETÖ'ye değil kanlı terör örgütleri PKK, DHKP-C ile MLKP'ye de kucak açtı! Yunanistan'daki Lavrion Kampı, yıllardır PKK, MLKP ve DHKP-C gibi örgütler tarafından kullanılmaktaydı. YAZ-BOZ ekibi, bu kanlı kampla ilgili haber yapmak isterken saldırıya uğradı. Ekibimiz, Avrupa Birliği ülkelerinin maddi olarak tam destek verdiği kampta tartaklandı. Mevlüt Yüksel ve kameraman Taha Hazar'ın yüzünde birçok morluk oluştu. Teröristler, kameraya da el koymak istedi. Ancak Yüksel ve Hazar, buna izin vermedi.
Takım elbise giydirilen cuntacıların "besili" halleri gözden kaçmadı.
UTANMADAN İTİRAZ ETTİLER
Yunanistan'a kaçan 8 askerden dördü, itiraz başvurularını görüşmek üzere dün Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) çıkarıldı. Takım elbiseli cuntacıların ellerinde kelepçe vardı. Türkiye'nin iadesini istediği kaçak askerlerle ilgili temyiz davaları üç grup halinde görülüyor. İlk iki grup önceki günlerde Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Üçüncü ve son grubun duruşması ise dün gerçekleşti. Yunan mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, kaçak askerlerden üçü için Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, beş askere yönelik iade taleplerini ise reddetmişti. Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu. Yüksek mahkemenin kararı, darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.
Komşu'nun ihaneti bu akşam YAZ -BOZ'da...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.