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şimdi bitti!

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, ’nın içerisinde ojen madde içeren olduğunu açıkladı. Herkes şaştı kaldı! Baskılara dayanamayan İtalya, söz konusu ürünü raflardan indirmeye başladı...

Nutella şimdi bitti!
Kahvaltı masamızdan eksik etmediğimiz çikolata fındık ezmesi ile ilgili hazırlanan rapor şok etkisi yarattı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA), hazırladığı raporda, Nutella'nın içerisinde yer alan nın ojen olduğu açıklandı. Tüm bunlar devam ederken Ferrero, yağın güvenli olduğunu vurgulayan bir reklam kampanyası başlattı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ
Şirketin reklam kampanyalarında boy gösteren Vincenzo Tapella Reuters haber ajansına açıklama yaptı. Burada "Palmiye yağı olmadan Nutella üretmek, gerçek ürünün tadını bozar ve geriye atılmış bir adım olur" ifadesini kullandı. Ancak, geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü de hazırladığı raporda palmiye yağının kanserojen madde içerdiğini açıklamıştı. Raporun ardından İtalya'da baskı arttı. Senelik 10 milyar Euro'luk geliri bulunan ürün, raflardan indirilmeye başlandı. Uzmanlar ise tüketicileri daha çok tedirgin edecek bir uyarı yaptı. Palmiye yağının şampuan, kozmetik ve temizlik ürünleri, diş macunu ve çocuk maması gibi ürünlerde kullanıldığını, ürülerin üzerinde yazan bitkisel yağın aslında palmiye yağı olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de bir açıklama yaptı. İçerisindeki palmiye yağı nedeniyle Avrupa'da yasaklanan Nutella ile ilgili Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün gerekli incemeleyi yaptığını, neticesini kısa sürede paylaşacaklarını belirtti.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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