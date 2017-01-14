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Lojmanlara baskını

Lojmanlara abla baskını
Teröristbaşı Gülen'in emrine giren ve örgüte akıl veren "abla"lar polisten kaçamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütünün "" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine dün sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojmanları'na baskın yapıldı. Yine aynı saatlerde Üsküdar'daki bir bina arandı. 55 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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