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Kod adı ‘dijital’

Kod adı ‘dijital’
Terör örgütü ile sözde şehir yapılanması olan , polisten kaçamadı. Van'ın Muradiye İlçesi'nde PKK/ KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kanlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları saptandı. Baskın yapılan evlerde ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiği açıklandı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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