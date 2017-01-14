Kırık 'test'i!

Teröristbaşı Gülen, devlet kademelerine yerleşmek için hainlikte sınır tanımadı. Soruları çaldı. Adamlarına sızdırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ÖSYM’nin son 15 yılda yaptığı sınavları mercek altına aldı! ABD’de rektör olan Şerif Ali Tekalan’ın adı da soruşturmada vardı! Tekalan’ın 2008 yılında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) 100 sorunun 96’sını doğru yanıtladığı ortaya çıktı...
Kendini sıradan bir "vaiz" olarak tanıttı! Ekranlara geçip "Kırık Testi" adı altında sohbetler yaptı! Amacı ise örgüt üyelerine mesaj yollamaktı! Ancak su testisi su yolunda kırıldı! Teröristbaşı Gülen ve örgütünün kanlı planıyarım kaldı. Hainler 15 Temmuz darbe girişiminde halkın tokadıyla karşılaştı. Bu hainliğin arkasında ise inanılmaz bir yapı vardı. Teröristbaşı Gülen, devletin içine sızmak için her türlü yolu kullanmıştı. FETÖ kumpaslarındaki en önemli nokta ise sınavlardı. FETÖ'cüler soruları çalıp askeri okullardan kamu kurumlarına kadar sızmıştı. İşte bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, son 15 yıl içerisinde değişik tarihlerde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda yolsuzluk yapıldığını saptadı. Buna göre kurumdaki örgüt üyeleri ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen, sınavların hazırlanıp saklandığı odaya sızdı. Burada bilgisayarlara yerleştirilen arayüz aracılığıyla soruları alıp örgüt üyelerine ulaştırdı. Sınav sorularınınbilgisayardan silindikten sonra arayüze düştüğü ve busayede soruların çalındığı ortaya çıktı.
HEPSİ DE BYL OCK KULLANICISI
Savcılığın yürüttüğü soruşturmalarda bazı bilgilere de ulaşıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın 2008 yılında 56 yaşında iken girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) 100 sorunun 96'sını doğru yanıtladığı saptandı. Bu dönemlerde sınavlara girerek yüksek başarı gösteren adayların hepsinin FETÖ'nün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı. FETÖ'nün soru hırsızlığıyla ALES'ten 96 puan alan FETÖ Tekalan ise ABD'ye kaçtı. "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Şike" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan Tekalan,Teksas'taki North AmericanÜniversitesi'ne rektör olarakatandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR FETÖsoruşturmalarıkapsamında incelenen sınavlarşunlar: 2010 KPSS, 2012 KPSS,2012 Adli Yargı Hakim ve Savcı SeçmeSınavı, 2014 LYS, Komiser YardımcılığıSınavları (2005-2013), 2009 Polis KolejiSınavı, 2012 Polis Akademisi Sınavı, 2011Adalet Bakanlığı Yazı İşleri MüdürlüğüSınavı, 2012 Astsubaylık Sınavı, 2010SHÇEK Sınavı, 2014 AdaletBakanlığı İdari Yargı HakimAdaylığı Sınavı...
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