Yol Durumu
  1. Teröristbaşına FBI koruması!
  2. Papaz imamı!

Kırık 'test'i!

Teröristbaşı Gülen, devlet kademelerine yerleşmek için hainlikte sınır tanımadı. Soruları çaldı. Adamlarına sızdırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ’nin son 15 yılda yaptığı sınavları mercek altına aldı! ABD’de rektör olan ’ın adı da da vardı! Tekalan’ın 2008 yılında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda () 100 sorunun 96’sını doğru yanıtladığı ortaya çıktı...

Kırık testi!
Kendini sıradan bir "vaiz" olarak tanıttı! Ekranlara geçip "Kırık Testi" adı altında sohbetler yaptı! Amacı ise örgüt üyelerine mesaj yollamaktı! Ancak su testisi su yolunda kırıldı! Teröristbaşı Gülen ve örgütünün kanlı planı yarım kaldı. Hainler 15 Temmuz darbe girişiminde halkın tokadıyla karşılaştı. Bu hainliğin arkasında ise inanılmaz bir yapı vardı. Teröristbaşı Gülen, devletin içine sızmak için her türlü yolu kullanmıştı. kumpaslarındaki en önemli nokta ise sınavlardı. FETÖ'cüler soruları çalıp askeri okullardan kamu kurumlarına kadar sızmıştı. İşte bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, son 15 yıl içerisinde değişik tarihlerde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından düzenlenen sınavlarda yolsuzluk yapıldığını saptadı. Buna göre kurumdaki örgüt üyeleri ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen, sınavların hazırlanıp saklandığı odaya sızdı. Burada bilgisayarlara yerleştirilen arayüz aracılığıyla soruları alıp örgüt üyelerine ulaştırdı. Sınav sorularının bilgisayardan silindikten sonra arayüze düştüğü ve bu sayede soruların çalındığı ortaya çıktı.

HEPSİ DE BYL OCK KULLANICISI
Savcılığın yürüttüğü larda bazı bilgilere de ulaşıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü 'ın 2008 yılında 56 yaşında iken girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda () 100 sorunun 96'sını doğru yanıtladığı saptandı. Bu dönemlerde sınavlara girerek yüksek başarı gösteren adayların hepsinin FETÖ'nün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı. FETÖ'nün soru hırsızlığıyla ALES'ten 96 puan alan FETÖ Tekalan ise ABD'ye kaçtı. "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Şike" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan Tekalan, Teksas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
FETÖ soruşturmaları kapsamında incelenen sınavlar şunlar: 2010 KPSS, 2012 KPSS, 2012 Adli Yargı Hakim ve Savcı Seçme Sınavı, 2014 LYS, Komiser Yardımcılığı Sınavları (2005-2013), 2009 Polis Koleji Sınavı, 2012 Polis Akademisi Sınavı, 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı, 2012 Astsubaylık Sınavı, 2010 SHÇEK Sınavı, 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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