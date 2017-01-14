Yol Durumu
  1. Lojmanlara abla baskını
  2. Teröristbaşına FBI koruması!

Hain şoför tutuklandı

Hain şoför tutuklandı
Kayseri'de 17 Aralık günü çarşı iznine çıkan askerlerimize düzenleyen hainlerle ilgili soruşturma genişletildi. Mahkemeye sevk edilen 22 zanlıdan 20'si tutuklanarak hapse gönderildi. Tutuklananlar arasında şehit askerlerle aynı birlikte görev yapan 5 asker ile olay günü bombalı araçla saldırı yapılan halk otobüsünün şoförünün bulunduğu belirtildi.
Etiketler: , ,
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar