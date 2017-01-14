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Geri planda görev alacaklar

Geri planda görev alacaklar
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin yapacakları hizmetlerinde geri planda görev alacaklarını söyledi. Emniyetin ilk etapta kendilerine bin 590 kişilik bir liste gönderdiğini ve çalışmaların sürdüğünü anlatan Işık, FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin görev süreleri boyunca gözetim altında tutulacaklarını kaydetti. Işık "Söz konusu polisler silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler" dedi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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