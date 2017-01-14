Geri planda görev alacaklar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin yapacakları askerlik hizmetlerinde geri planda görev alacaklarını söyledi. Emniyetin ilk etapta kendilerine bin 590 kişilik bir liste gönderdiğini ve çalışmaların sürdüğünü anlatan Işık, FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin görev süreleri boyunca gözetim altında tutulacaklarını kaydetti. Işık "Söz konusu polisler silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.