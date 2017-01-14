Duvar harekatı

Türkiye, güney sınırını korumak için hem askeri hem de coğrafi anlamda harekete geçti. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'ye büyük darbe indirildi. Bu kapsamda Şanlıurfa Akçakale ile Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattına, modüler beton duvar örülmeye başlandı. Duvarın 30 kilometreuzunluğunda olacağı açıklandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında önce zemin düzleştirilmesi yapıldı. Ardından da işmakineleriyle beton duvar bloklarıyerleştirilmeye başlandı. 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar, vinçler yardımıyla sınır hattına yerleştirildi. Jandarmalar da işçilerin güvenliğini sağladı.
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