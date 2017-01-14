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Duvar harekatı

Duvar harekatı
Türkiye, güney sınırını korumak için hem askeri hem de coğrafi anlamda harekete geçti. kapsamında terör örgütleri ile /YPG'ye büyük darbe indirildi. Bu kapsamda Şanlıurfa Akçakale ile Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattına, modüler beton duvar örülmeye başlandı. Duvarın 30 kilometre uzunluğunda olacağı açıklandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında önce zemin düzleştirilmesi yapıldı. Ardından da iş makineleriyle beton duvar blokları yerleştirilmeye başlandı. 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar, vinçler yardımıyla sınır hattına yerleştirildi. Jandarmalar da işçilerin güvenliğini sağladı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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