Erdoğan: Hücuma geçmeliyiz

Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan yerlerden birisinin Borsa İstanbul olması tesadüf değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

DÖVİZ KURUNDAKİ ŞİŞKİNLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKİYOR

15 Temmuz gecesi darbecilerin silahlarını durduran milletimiz, ertesi gün ekonomik saldırılara karşı da siper oldu. Bİz mücadele ettikçe karşımzdakiler de saldırı çıtasını yükseltti. Ülkemize yönelik saldırılar durmuş değil, milletimiz bunu gördüğü için ekonomisine de sahip çıkıyor. Tüm çabalarımıza rağmen üstesinden gelemediğimiz bir hastalığımız var. Bizim sorunumuz süratli hareket edememek. Son günlerde yaşadığımız döviz spekülasyonlarında olduğu gibi milletimizin moralini bozacak gelişmeler var. Ekonomik sonuçlar doğuran siyasi gelişmeleri değerlendiriyoruz. Yakın geçmişte sorun yaşadığımız pekçok ülkeyle yeni bir döneme girdik. Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum. Bununla birlikte ekonomideki güncel sıkıntılarımızın aşılması konusunda biraz daha hızlı olunmasının gerektiği açıktır. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarının sermaye yapısı, disiplinli bütçe uygulamalarıyla ekonomideki bu durgunluğu haketmiyor.



BU İŞİ GECİKTİRMEYİN

Salt finans değil, bizim için reel ekonomi bizim için çok önemli. Salt finans sektörüyle uğraşanlar ülkeyi batırdılar. Bizim insanımız dimdik ayaktadır. Bir kahramanlık örneğiyle ülkesine sahip çıkmıştır. Omurga sağlam olduktan sonra ufak tefek yaralar bizi yolumuzdan ayrı koyamaz. Bizim iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacımız var. Bu işi geciktirmeyin. Yatırımlarımızı yapın. Bu ülkede güven ve istikrar var. Risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez.

EKONOMİDE DE HÜCUMA GEÇMELİYİZ

Ekonomideki sıkıntılarımızı da savunmada kalarak değil, hücuma geçerek aşabiliriz. Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. İhracatta daralma yaşıyorsak hemen atağa geçerek katma değeri yüksek ürünler üreterek dış ticaret hedefimize ulaşmalıyız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalıyız. Turizmde beklememi var. Hemen yeni pazarlarla hedefimiz 100 milyar doları yakalamak için çalışmalıyız. Eknomiyi sadece finans araçlarından ibaret görmemeliyiz. Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun insanımız dimdik ayaktadır.



DÖVİZ OYUNUNU BİZE DAYATANLARIN BAŞINDA PATLATMALIYIZ

Türkiye'nin kendisine inanan, risk almaya hazır iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacı var. Yatırımlarınızı yapın bu ülkeye güvenin. Bu topraklara sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Ekonomik çarkın dişlerine ivme kazandırmalıyız. Yeni yatırımlar için sürekli ziyaretimize gelenleri görüyoruz. Şu anda Başbakanımız da açıkladı; ülkemizde 2 milyon dolarlık bir yatırımla gelen vatandaşlık imkanı alacak. bunlar önemli adımlar. Ama bizim derdimiz başka. İstiiyoruz ki küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkez alalım. Bu adımı atmamız laızm. Bu ülek kendisine güvenen hiçbir kurumu mahçup etmemiştir. Bu süreçte iş dünyamızın da sahaya inmesi lazım. Finans kesiminin reel sektöre destek vermesi önem taşıyor. Finans sektörüne yeni oyuncular girmeye başladı. Döviz oyununu, bu senaryoyu ikide bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız.Gümrük Birliği ile dünyanın yeni ekonomik devleri ile Orta Asya'daki ülkeleri ile kadim bağlar kurmalıyız.

YENİ ANAYASA

Mecliste görüşülnmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ülkemize doping etkisi yuapacaktır. Bakınız siyasi partiler alanlarda yeni anayasa dediler. Peki şimdi Parlamentoda ne tartışılıyor? Yeni anayasanın önünde durmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Edep, adap bilmeden engellemenin gayreti içindeler. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışı ile neticeye varamazsınız. Dünyada bunun uygulaması nasıl? Bunu bilmiyorlar. Derslerini iyi çalışsalar işin aslının ne olduğunu görecekler. Dünyadaki Başkanlık sistemini uygulayan ülkeler bizim olmazsa olmazımız değildir. Biz anayasa değişikliği yapıyoruz. Biz yeni bir anlayışla yürüyebiliriz. Parlamento şu anda millete gidecek metni hazırlıyor. Nihai kararı millet verecek. 1000 yıllık vatanımız olan bu coğrafya yeniden bölgesinin parlayan yıldızı oluyor.