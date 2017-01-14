Bitlis'te terör operasyonu: 2 şehit

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.
Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.
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siz bunlara nefes alani birakmayin hergün operasyon yapin süpheli bütün evlere girin saklanilan silahlari bulmada abd avrupaya bakin ne nerede nasil saklaniyor ögrenmek suc degil bir evi tam aramadan cikarsan birdaha oraya girmek zorlasir iyi plan kur operasyonu ona göre yap
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