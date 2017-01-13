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Vatandaşın yüzde 62'si 'evet' diyecek

ORC'nin yaptığı son ankete göre nin referanduma gitmesi halinde vatandaşın yüzde 62'si 'Evet' diyecek.

Vatandaşın yüzde 62si evet diyecek

Araştırma şirketi ORC tarafından 36 ilde 10-11Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında , ve konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

CHP'NİN İÇ SAVAŞ SÖYLEMİ
"Bazı kesimler, TBMM'den referandum kararı çıkması durumunda ülkede kaos ve iç savaş olabileceği ifade etmektedir. Siz iç savaş korkusu ve endişesi taşıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine ise halkın yüzde 83.9'si 'Hayır' yanıtını verdiği görüldü.

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 'EVET'
Aynı şekilde, "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur" sorusuna da halkın yüzde 62'si 'Evet oyu veririm' cevabında bulundu.

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PARTİLERİN OY ORANI
"Bu pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda seçmenin yüzde 53'ü AK Parti, yüzde 23.6'sı CHP, yüzde 15.8'i MHP yanıtını verdi. HDP'nin oyunun yüzde 6.5'e düştüğü görüldü.

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YÜZDE 72 OHAL'DEN MEMNUN
Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı sistemi, OHAL ve dövizdeki artış ile ilgili güncel konularda sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 72.6'sı OHAL uygulamasından rahatsızlık duymadığını belirtirken, "Dövizin yükselmesi 15 Temmuz'u bertaraf eden Türk halkına karşı yapılan ekonomik darbedir ifadesini katılıyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 70 oldu..
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 10:10
YORUMLAR 22 yorum yapıldı

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mert mert

bacak ısıran muhalefet chp kaybedecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 21:50
HAMDİ HAMDİ

CHP BENİM ADIMA KARAR VEREMEZ BEN REFERANDUMDA EVET DİYECEĞİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 21:23
burak burak

deniz baykalın konuşmaları son derece yanlış sana kaset komplosu yapıldığında baya üzülmüştüm ancak şimdi anlıyorum sen daha beterine layıksın sana kaset komplosunu fetö ve kılıçdaroğlunun yaptığını biliyosun ve hala korkuyosun korkunun ecele faydası yok deniz beysende gideceksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 21:22
S&#220;LEYMAN SÜLEYMAN

MECLİSİMİZDE TERÖRİST PARTİLERDEN KURTULMAK İÇİN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE EVET CHPKK HDPKK KAPATILMALI

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 21:19
başar başar

referandumda sandıkları patlatağız evetlerimizle

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 21:18
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