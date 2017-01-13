Vatandaşın yüzde 62'si 'evet' diyecek

Araştırma şirketi ORC tarafından 36 ilde 10-11Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında anayasa değişikliği, cumhurbaşkanlığı sistemi ve partilerin oy oranları konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

CHP'NİN İÇ SAVAŞ SÖYLEMİ

"Bazı kesimler, TBMM'den referandum kararı çıkması durumunda ülkede kaos ve iç savaş olabileceği ifade etmektedir. Siz iç savaş korkusu ve endişesi taşıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine ise halkın yüzde 83.9'si 'Hayır' yanıtını verdiği görüldü.



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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 'EVET'

Aynı şekilde, "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur" sorusuna da halkın yüzde 62'si 'Evet oyu veririm' cevabında bulundu.



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PARTİLERİN OY ORANI

"Bu pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda seçmenin yüzde 53'ü AK Parti, yüzde 23.6'sı CHP, yüzde 15.8'i MHP yanıtını verdi. HDP'nin oyunun yüzde 6.5'e düştüğü görüldü.



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YÜZDE 72 OHAL'DEN MEMNUN

Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı sistemi, OHAL ve dövizdeki artış ile ilgili güncel konularda sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 72.6'sı OHAL uygulamasından rahatsızlık duymadığını belirtirken, "Dövizin yükselmesi 15 Temmuz'u bertaraf eden Türk halkına karşı yapılan ekonomik darbedir ifadesini katılıyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 70 oldu..