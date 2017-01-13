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köyü 'tan temizlendi

kapsamında Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu, 'ın doğusundaki köyünü 'ın elinden aldı.

Kritik bölge ele geçirildi!

başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

SUFLANİYAH DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ
Harekatın 143'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle köyü ele geçirilirken Bzagah köyüne ilerleyiş başladı. Bzagah'ta yoğun çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

41 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suflaniyah ve Bzagah'da bulunan 10 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 4 barınma yeri, 4 karargah binası ve 2 silahlı araç imha edildi. Kara ve hava harekatlarında, DEAŞ'lı terörist 41 terörist öldürüldü.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 18:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

ALLAH yardımcınız olsun kınalı kuzularımız

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evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 23:48
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