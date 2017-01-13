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Paralelçi yapı

bir zamanlar cemaatin imamıydı. ’nün çatı davasında tanık olarak yer aldı. Kanlı örgütün uluslararası ağını anlattı: “FETÖ, 2004’ten sonra etkili olduğu ülkelerdeki , İngiltere ve İsrail Büyükelçilikleri’ne faaliyet raporu göndermeye başladı. büyükelçileri ile eşlerine de konferans adı altında maaş bağladı...”

Paralelçi yapı
Teröristbaşı Gülen, en büyük desteği 'den aldı. 1999 yılında Türkiye'den kaçtı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kendisi için yapılan ininde saklanmaya başlandı. Üst akılla birlikte elemanlarını eğitip devlet içine sızdırdı. İşte bu hain örgütün küresel ayakları da itirafçıların anlattıklarıyla ortaya çıktı. Ankara'da devam eden Çatı Davası'nın 4'üncü gününde önemli bilgiler ortaya çıktı. Dava, 2000'li yıllarda cemaatin 'daki okullarından sorumlu olan 'ün tanık ifadesiyle başladı. FETÖ'nün 2004'ten sonra her ay etkili olduğu ülkelerdeki ABD, İngiltere ve İsrail büyükelçiliklerine faaliyet raporu göndermeye başladığını anlattı.

'BİZLER PROJE NESLİYDİK'
İşte Küçük'ün açıklamaları: "Örgüt Gürcistan'da Büyükelçisi ve eşine konferans adı altında maaş veriyordu Bu uygulama sadece Gürcistan'da değil tüm ülkelerde yapılıyordu. Para bizim, emek bizim ama bu ülkelere rapor veriyoruz. Bunu kabullenemedim, yöneticilerle tartıştım. Bundan sonra koptum." Küçük, yapının bulunduğu ülkenin Anayasa Mahkeme Başkanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na kadar büyük miktarlarda para dağıttığını da vurguladı. "Hatta Kırgızistan Devlet Başkanı'na dahi para verdiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. FETÖ ile yurt içinde ne kadar mücadele edilirse edilsin yeterli olmayacağını savunan Hayati Küçük, asıl operasyonun yurt dışında yapılması gerektiğini açıkladı. Küçük, şu ifadeleri kullandı: "FETÖ'nün asıl kolları yurt dışında. Benim nazarımda gerçek 27 devlet var. Düne kadar Kuzey Irak'ta sadece FETÖ'nün adı ve sözü geçerliydi. Okullarında 25'inci mezunlar verildi. Birçok ülkenin dışişlerinin Türkiye masasında bu mezunlar var. Bakan, istihbarat başkanı oldular, olacaklar. Yarın bunlar Türkiye'ye resmi temas için geldiklerinde 'Sen FETÖ okullarında okumuşsun, gelemezsin' mi denecek. Yani asıl tehlike şimdi başlıyor. Biz FETÖ'nün proje nesliydik. Dünyadaki bir düzeni bizim üzerimizden kurmak istediler. FETÖ'nün hain planlarına karşı son derece dikkatli olmalıyız."



HİLLARY'Yİ KORUMA ALTINA ALDI
Hayati Küçük, ABD Başkanlık seçimlerinde hüsrana uğrayan Hillary Clinton'la ilgili de önemli bilgiler verdi: "FETÖ, 2000'li yıllardan bu yana Hillary Clinton'a yatırım yaptı. Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde FETÖ tüm dünyada koruma altına alındı. Gülen, Hillary'nin başkan seçileceğinden çok emindi. Bu yüzden milyonlarca doları akıttı. Bütün dünyadaki FETÖ'cü hainlerde panik var ama Gülen sadece kendisini düşünür."

Hayati Küçük, bir zamanlar ABD, FETÖ adına organizasyonlar yapıyordu. ise görüştüğü isimler arasında ilk sırada yer alıyordu. Hayati Küçük, Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde FETÖ'cülerin ABD tarafından korumaya alındığını açıkladı.


* Teröristbaşı Gülen ve çetesi, dış temsilcileri dolara bağladı.
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