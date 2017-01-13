Paralelçi yapı

'BİZLER PROJE NESLİYDİK'
İşte Küçük'ün açıklamaları: "Örgüt Gürcistan'da ABD Büyükelçisi ve eşine konferans adı altında maaş veriyordu Bu uygulama sadece Gürcistan'da değil tüm ülkelerde yapılıyordu. Para bizim, emek bizim ama bu ülkelere rapor veriyoruz. Bunu kabullenemedim, yöneticilerle tartıştım. Bundan sonra koptum." Küçük, yapının bulunduğu ülkenin Anayasa Mahkeme Başkanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na kadar büyük miktarlarda para dağıttığını da vurguladı. "Hatta Kırgızistan Devlet Başkanı'na dahi para verdiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. FETÖ ile yurt içinde ne kadar mücadele edilirse edilsin yeterli olmayacağını savunan Hayati Küçük, asıl operasyonun yurt dışında yapılması gerektiğini açıkladı. Küçük, şu ifadeleri kullandı: "FETÖ'nün asıl kolları yurt dışında. Benim nazarımda gerçek 27 devlet var. Düne kadar Kuzey Irak'ta sadece FETÖ'nün adı ve sözü geçerliydi. Okullarında 25'inci mezunlar verildi. Birçok ülkenin dışişlerinin Türkiye masasında bu mezunlar var. Bakan, istihbarat başkanı oldular, olacaklar. Yarın bunlar Türkiye'ye resmi temas için geldiklerinde 'Sen FETÖ okullarında okumuşsun, gelemezsin' mi denecek. Yani asıl tehlike şimdi başlıyor. Biz FETÖ'nün proje nesliydik. Dünyadaki bir düzeni bizim üzerimizden kurmak istediler. FETÖ'nün hain planlarına karşı son derece dikkatli olmalıyız."
HİLLARY'Yİ KORUMA ALTINA ALDI
Hayati Küçük, ABD Başkanlık seçimlerinde hüsrana uğrayan Hillary Clinton'la ilgili de önemli bilgiler verdi: "FETÖ, 2000'li yıllardan bu yana Hillary Clinton'a yatırım yaptı. Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde FETÖ tüm dünyada koruma altına alındı. Gülen, Hillary'nin başkan seçileceğinden çok emindi. Bu yüzden milyonlarca doları akıttı. Bütün dünyadaki FETÖ'cü hainlerde panik var ama Gülen sadece kendisini düşünür."
Hayati Küçük, bir zamanlar ABD, FETÖ adına organizasyonlar yapıyordu. Hillary Clinton ise görüştüğü isimler arasında ilk sırada yer alıyordu. Hayati Küçük, Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde FETÖ'cülerin ABD tarafından korumaya alındığını açıkladı.
* Teröristbaşı Gülen ve çetesi, dış temsilcileri dolara bağladı.
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