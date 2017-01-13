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Mübaşirken müdür oldu

Mübaşirken müdür oldu
Iğdır'da teröristbaşı Gülen ile çetesine yönelik operasyonlar yoğunlaştırıldı. Dün yeni bir FETÖ operasyonu yapıldı. Aralarında Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş'un kardeşi Ercan Akkuş'un da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Akkuş'un adliyede mübaşir olarak çalışırken tarafından Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne müdür olarak atandığı soptandı.

YASER ÇAPAROĞLU
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