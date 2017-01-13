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Kuşkulu fotoğraf!

yine geçmişe sarıldı! Büyükelçiliğin Twitter hesabından geçtiğimiz hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Başbakan Nihat Erim’in fotoğrafı yayınlandı! Dün de 1999’daki depremzedeleri ziyaret eden ’ın resmi vardı...

Kuşkulu fotoğraf!
Süper Güç işi gücü bıraktı Türkiye'nin geçmişine merak sardı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği şimdi de Bill Clinton üzerinden bir hatırlatma yaptı! Büyükelçilik, İzmir'deki hain saldırıdan hemen önce Twitter'daki hesabından bir fotoğraf yayınladı. Söz konusu fotoğrafta 1980'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakanlardan Nihat Erim vardı. Erim'in, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'la yaptığı görüşmeden bir kare yayınlandı.

YILDÖNÜMÜ BİLE DEĞİL...
'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nün tartışıldığı bu günlerde adeta 'suikast' imasıyla böyle bir paylaşım yapması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı. Dün ise ABD yine 'nin geçmişine merak sardı! Büyükelçilik hesabından bu kez 1999 yılındaki depremden sonra Türkiye'yi ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'un resmi yayınlandı. Altına da bir başlık açıldı. #TürkAmerimanDostluğu... "Başkan , İzmit'te 1999 depreminden zarar gören çocukları ziyaret ederken" diye yazıldı. Bu fotoğraftan sonra Twitter kullanıcıları şu yorumu yaptı: Bu mesaj kime!
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