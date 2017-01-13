Kuşkulu fotoğraf!

ABD yine geçmişe sarıldı! Büyükelçiliğin Twitter hesabından geçtiğimiz hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Başbakan Nihat Erim’in fotoğrafı yayınlandı! Dün de 1999’daki depremzedeleri ziyaret eden Bill Clinton’ın resmi vardı...
Süper Güç işi gücü bıraktı Türkiye'nin geçmişine merak sardı. ABD'nin AnkaraBüyükelçiliği şimdi de Bill Clinton üzerindenbir hatırlatma yaptı! Büyükelçilik, İzmir'deki hainsaldırıdan hemen önce Twitter'daki hesabındanbir fotoğraf yayınladı. Söz konusu fotoğrafta1980'de suikast sonucu hayatını kaybeden eskibaşbakanlardan Nihat Erim vardı. Erim'in,dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'la yaptığıgörüşmeden bir kare yayınlandı.
YILDÖNÜMÜ BİLE DEĞİL... ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nün tartışıldığıbu günlerde adeta 'suikast' imasıyla böyle birpaylaşım yapması sosyal medya kullanıcılarınınbüyük tepkisini topladı. Dün ise ABD yineTürkiye'nin geçmişine merak sardı! Büyükelçilikhesabından bu kez 1999 yılındaki depremdensonra Türkiye'yi ziyaret eden dönemin ABDBaşkanı Bill Clinton'un resmi yayınlandı. Altınada bir başlık açıldı. #TürkAmerimanDostluğu..."Başkan Bill Clinton, İzmit'te 1999 depremindenzarar gören çocukları ziyaret ederken" diye yazıldı.Bu fotoğraftan sonra Twitter kullanıcıları şuyorumu yaptı: Bu mesaj kime!
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