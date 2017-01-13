Kod adı ‘Sözdar Eftalya’

Siirt kırsalından kente giren 2 kadın teröristin il merkezinde sansasyonel saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine özel harekât timleri, Çal Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon gerçekleştirdi. Çıkan çatışmada 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kadın teröristlerden birinin Batman nüfusuna kayıtlı 'Viyan' kod adlı Pınar Ateş olduğu, diğer teröristin ise 'SözdarEftalya' kod adını kullandığı belirlendi. Pınar Ateş adlı teröristin başörtü takıp, diğer kadın teröristle birlikte 2 Kasım'da keşif yaptıkları sırada AK Parti il binası önündeki MOBESE kameralarına
yansıdıkları tespit edildi. 2 teröristin emniyet ve kamu binalarına yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları kaydedildi. Bu arada Viyan ve Sözdar Eftalya'nın suikast eylemlerini, 6 Aralık tarihinde Barış Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda öldürülen örgütün bombacısı terörist Turan Işık ve Suriye uyruklu Agiri kod isimli teröristle birlikte planladıkları belirlendi.
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