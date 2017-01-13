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Kod adı ‘

Kod adı ‘Sözdar Eftalya’
Siirt kırsalından kente giren 2 kadın teröristin il merkezinde sansasyonel saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine özel harekât timleri, Çal Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon gerçekleştirdi. Çıkan çatışmada 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kadın teröristlerden birinin nüfusuna kayıtlı '' kod adlı olduğu, diğer teröristin ise ' ' kod adını kullandığı belirlendi. Pınar Ateş adlı teröristin başörtü takıp, diğer kadın teröristle birlikte 2 Kasım'da keşif yaptıkları sırada AK Parti il binası önündeki kameralarına
yansıdıkları tespit edildi. 2 teröristin emniyet ve kamu binalarına yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları kaydedildi. Bu arada Viyan ve 'nın suikast eylemlerini, 6 Aralık tarihinde Barış Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda öldürülen örgütün bombacısı terörist Turan Işık ve Suriye uyruklu kod isimli teröristle birlikte planladıkları belirlendi.
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