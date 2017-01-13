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Kocaeli'de fabrikada patlama!

Kocaeli Dilovası organize sanayi bölgesinde bulunan çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kocaelide fabrikada patlama!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada 1 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
  • 13 Ocak 2017, Cuma 13:57
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