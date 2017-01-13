Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 7 katlı boş binanın çökmesi sonucu yoldan geçmekte olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olayda yaralanan 17 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.



1993 yılında yapılan bina 2015 yılında güvenlik tedbiri ile boşaltılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA TEHLİYE EDİLMİŞTİ

A haber'e konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın daha önce tahliye edildiğini ve 56 daire bulunduğunu açıkladı.



BİNA ÇÖKMEDEN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNÜYORDU





VALİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Zeytinburnu'nda 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.