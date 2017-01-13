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İhanet lobisi

Küresel ittifakın emrindeki hainler yine ortaya çıktı. Kayseri’deki askerlerimize pusu kuran teröristler ile işbirlikçileri yakalandı. Bunlar arasında ’ya bilgi veren 5 asker de vardı. “Eğitim İmamı” C.B. ise ’cülerin PKK’ya sızan emniyet ve MİT görevlilerini nasıl deşifre ettiğini anlattı

İhanet lobisi
Eli kanlı hainler boş durmadı. Peş peşe Türkiye'yi hedef aldı. Kan lobisi kimi zaman , kimi zaman , kimi zaman da 'ı kullanıp hain saldırılar yaptı. Bunlardan biri de Kayseri'deki saldırıydı. Kayseri'de 17 Aralık tarihinde 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Kalleş pusuda 14 askerimiz şehit olurken, 55 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak 29 kişi gözaltına alındı.

KALLEŞLİĞİN BÖYLESİ
Sorguları süren zanlılardan 6'sı serbest bırakıldı. Gözaltındaki 23 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Bu zanlılar arasında saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 5 asker de vardı. Askerlerin PKK propagandası yaptıkları saptandı. Hatta bu hainlerin çarşı iznine çıkan askerlerin hangi otobüsle kent merkezine gittikleri bilgisini de kanlı örgüte sızdırdıkları açıklandı. 5 asker ifadesinin ardından tutuklandı. Soruşturma devam ederken, Bursa'da da önemli bir gelişme yaşandı. Bursa'da ekipler FETÖ'ye ait olan Lotus 16 Eğitim İşletmesi'ne operasyon yaptı.

7 ayrı ilde 47 farklı adrese yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında FETÖ'nün eğitim imamı olan C.B. de vardı. C.B.'nin 2014 yılında Kuzey Irak İmamı T.B. ve cemaatin yöneticilerinden D.E. ile birlikte 'da ve ile buluştuğu saptandı. Kirli pazarlıkta emniyet ve MİT'in PKK içindeki haber kaynaklarının isim listesinin PKK'nın sözde yöneticilerine verildiği ortaya çıktı. Zanlılar, bu görevlilerin kanlı örgüt tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
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