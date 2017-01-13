Gözaltı sayısı 35

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina isimli eğlence mekanında gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayısürdüren İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığı'nın talimatı iledüzenlenen operasyonlara biryenisi daha eklendi. Teröristin saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonlardagözaltına alınanların sayısının 35'eyükseldiği kaydedildi. Zanlıların arasında katilin Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da bulunduğu belirtildi. Diğer taraftan 'EbuMuhammed Horasani' kodadlı katil Masharipov'u aramaçalışmaları bütün hızıyladevam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki tüm kentlerde katilin izi sürülüyor. Ekipler her türlü ihbarıdeğerlendiriyor. Hainle işbirliği yaptığı tespit edilenler de teker teker gözaltına alınıyor.
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