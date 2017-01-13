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Gözaltı sayısı 35

Gözaltı sayısı 35
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan isimli eğlence mekanında gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. in saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 35'e yükseldiği kaydedildi. Zanlıların arasında in Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da bulunduğu belirtildi. Diğer taraftan 'Ebu Muhammed Horasani' kod adlı katil Masharipov'u arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki tüm kentlerde katilin izi sürülüyor. Ekipler her türlü ihbarı değerlendiriyor. Hainle işbirliği yaptığı tespit edilenler de teker teker gözaltına alınıyor.
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