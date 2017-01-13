İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, mar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsükdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ ablalarına yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük bölümü örgütün kriptolu haberleşme kanalı Bylock kullancısı olan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan şüphelilerin adreslerinde sabahın erken saatlerinden itibaren gözaltı ve arama çalışması yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolleri ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.