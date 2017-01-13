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'nün inlerine büyük operasyon

ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir operasyon başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ablalarına yönelik operasyonda 73 şüpheli abla hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖnün inlerine büyük operasyon

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde '/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, mar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsükdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ ablalarına yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük bölümü örgütün kriptolu haberleşme kanalı Bylock kullancısı olan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan şüphelilerin adreslerinde sabahın erken saatlerinden itibaren gözaltı ve arama çalışması yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolleri ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 07:38
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Muhtar emmi Muhtar emmi

100 dolar veririm. 1 dolara karşı iyi teklif.

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evet0
hayır1
cevapla 13.01.2017 13:01
ihsan ihsan

fetö de en tehlikeli bu ablalar hepsini toplayın işleri el altından bunlar yürütüyor

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evet4
hayır1
cevapla 13.01.2017 12:05
tegere tegere // İZMİR

sonları bu milletin karşısında yok olmaktır,başka yolu yok.ahlaksızlıkta, yalanda ,insan öldürmrde sınır tanımayan bu alçaklar kafilesine son tokadı vurmaya az kaldı inşallah.?!!

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evet3
hayır1
cevapla 13.01.2017 11:47
tegere tegere

abla !!!jQuery111007023751243167758_1484300320901 bunlar gerçek ablalara kurban olsunlar. bunların beyinlerinin sulandığını, ahmaklaştıklarını anlamak gayet aşikar.!?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 11:42
ihsan ihsan

fetö de en etkin kesim bu ablalar onları yok etmedikçe fetö yok olmaz

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evet2
hayır1
cevapla 13.01.2017 10:05
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